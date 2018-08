Keskerakond jätkab tehinguid soomlasest kinnisvaraärikaga: uus kontoripind on seotud sama mehega, kes ostis erakonna endise kontori

Keskerakonna pressiesindaja Andre Hanimägi sõnul maksab Keskerakond uue kontori eest renti 9,26 eurot ruutmeetri kohta (+ käibemaks). See teeb 323 ruutmeetrise kontori rendihinnaks ligi 3000 eurot kuus. Narva maantee 31 asuvad kontoriruumid kuuluvad osaühingule Ravensholm, millele kuulub majas kokku 1569 ruutmeetrine pind.

Huvitava kokkusattumusena - sest Hanimägi sõnul leidis erakond uue pinna veebiportaali kuulutuse kaudu - on aga uue kontori juhatuses sama Soome ärimees Arto Kalevi Autio, kes ostis 3 miljoni euro eest Keskerakonnale kuulunud vanalinna hoone aadressil Toom-Rüütli 3-5. Endiselt müüb Autio vanalinna kinnistut 4,8 miljoni euro eest.

Ärileht on varem kirjutanud, kuidas Autio on rahakate soomlaste Eestisse tooja ja usaldusisik. Tema on see, kelle poole pöördutakse, kui soovitakse Eesti kinnisvarasse investeerida. Ta on kümnete firmade juhatuses ja oma sõpradele n-ö vara- või fondihaldur. Üks tema põhikliente on soomlasest kinnisvaramiljonär Heikki Juhani Soini. Just Soini on ka OÜ Ravensholmi osanikeringis läbi osaühingu HST Rewel Holding 12.

Keskerakonna büroo müügi tingisid eelmisel aastal erakonna rahalised kohustused, sealhulgas enam kui poole miljoni euro tasumine Midfield OÜ-le garantiikirjade tõttu.