Keskerakond kaalub ideed ehitada suuremad maanteed neljarealiseks laenu abiga

Tanel Kiik (esiplaanil) ID-kaardi pressikonverents Stenbocki majas Foto: Ilmar Saabas

Peaministri büroo juht Tanel Kiik kirjutab Kesknädalas, et Keskerakond korraldab valimiste eel 101 rahvakohtumist, et valimisplatvormis kajastada inimeste soove ja mõtteid. Näiteks on praeguseks saadud sisend, et uheks oluliseks küsimuseks on laenu võtmine riiklike põhimaanteede neljarealiseks ehitamiseks.