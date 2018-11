Keskerakond tahab kehtestada sotsiaalmaksu lage, mille suuruseks oleks neli keskmist palka

"Sotsiaalmaksu lagi tuleb," ütles Keskerakonna riigikogu valimisplatvormi töörühma juht ja peaminister Jüri Ratase büroojuht Tanel Kiik. Kuigi arutelud veel käivad, mis see täpne summa olema peaks, on ettepanek kehtestada see nelja keskmise palga tasemele, lisas ta.

See tähendaks, et enam kui neljakordse Eesti keskmist palka ületava osa pealt tööandja enam ei peaks tasuma 33-protsendilist sotsiaalmaksu. Sotsaalmaksu lae sidumine keskmise palgaga oleks Kiiki sõnul hea selle tõttu, et siis ei peaks seda pidevalt muutma ja ta kasvaks automaatselt.

Sotsiaalmaksu lae kehtestamisel on Kiiki hinnangul kaks positiivset omadust.

Esmalt tekiks ettevõtel stiimul tuua kõrgepalgalisi töökohti Eestisse. Eriti just näiteks IT-sektoris kuid ka muid kõrgepalgalisi ja juhtivaid töökohti. Täna on siin maksukoormus väga kõrge ja pigem stiimul neid töökohti Eestist välja viia, märkis Kiik.

Teine positiivne aspekt sotsiaalmaksu lael oleks Kiiki sõnul vähenev stiimul tulu ettevõtetest välja viia näiteks dividendide kaudu.

Kolmapäeval ütles Keskerakonna juht Jüri Ratas, et partei on kõvasti muutunud ja neili aastat tagasi ei oleks sotsiaalmaksu lae kehtestamisest rääkimine Keskerakonnas olnud isegi mõeldav.

Lisaks on kava kohaselt detsembris kokku saaval Keskerakonna majandusprogrammis jätkuvalt sees veel ka astmelise tulumaksu kehtestamise idee, kuid milline see täpselt võiks olla, ei ole veel selge, rääkis Kiik.

Vabaerakond: veel aasta tagasi olid nad ükshäälselt sellele vastu