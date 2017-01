Keskerakonna endine peasekretär, senini erakonna ridades figureeriv Priit Toobal müüs mullu novembri lõpus asutatud Kuusiku Talli osakud aastaid hobustega tegelenud Mihkel Raudsepale. Pea

Alates 31. oktoobrist on Kuusiku Talli ainus osanik ja juhatuse liige, reformierakondlane Raudsepp.

Toobal ei teinud ettevõtlusega siiski päriselt lõpparvet. Mullu juuni keskel asutas Toobal koos Raudsepa ja Aivar Roobiga osaühingu Hästund. Selle sissemakset tegemata asutatud äriühingu põhitegevusala on äriregistri järgi muude mujal liigitamata rõivaste ja rõivalisandite tootmine.

Aivar Roop - endine sotsialist - on paremini tuntud kui osaühingu Pet Retail asutaja ja müügijuht. Pet Retaili kaubamärk on NufNuf. "NufNuf on uus ja värske koeratarvete kaubamärk, mis pakub nutikaid ja hea disainiga tooteid arukatele koertele. /-/ Nufnufi loomise taga on kaks ettevõtliku inimest ja üks koer. Aivar Roop on pika tekstiilitootmise ja ärijuhtimise kogemusega ja Liis Udal rahvusvahelise töökogemusega; 9-aastane labrador Bonnie kõikide uute toodete esimene kasutaja ja hindaja," seisab ettevõtte koduleheküljel.

Priit Toobal kirjutas oma sotsiaalmeediakontol, et on Kildu ratsakeskus-külalistemajas - st Kuusiku Tallis - jätkuvalt vägagi tegev. "Pole küll juhatuse liiga ega osanik, kuid olen ettevõtte tegevjuht ja veame ratsakeskuse projekti Mihkel Raudseppaga koos. Renoveerimine käib ja pakume ka esimesi teenuseid," selgitas Toobal.

"Mihkliga koos on meil ka OÜ Hästund, mille põhitegevusalaks saab plaanide kohaselt olema hobuvarustuse ja ratsaniku varustuse tootmine. Selles projektis on kolmandaks partneriks Aivar Roop. Hästundi oleme mõneks ajaks tahaplaanile jätnud, sest põhiaur kulub Kildu ratsakeskuse arendamisele.

Aga tõesti on ka lisaks uus valdkond, mida me samuti koos Mihkliga teeme - avame 23. jaanuaril Suure-Jaanis tavandibüroo Rahula. Hakkame pakkuma tavandi täisteenust ja oleme inimestele igati abiks kurva sündmuse, matuste, korraldamisel," kirjeldas Toobal uusi plaane.