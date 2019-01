Keskerakonna suurannetaja sai detailplaneeringu soovitud tühistamise

Sven Mihailov, kellel on 33,33% osalus kinnisvaraarendamisega tegelevas ettevõttes Fausto Capital OÜ, ütles, et ettevõtte soovitud detailplaneeringu otsus ja annetus ei ole omavahel seotud. "Me oleme seal erinevate projektidega juba neli aastat nüüd toimetanud ja meil on neli või viis erinevat detailplaneeringut juba pikka aega käimas. Kindlasti ei ole omavahel seotud need teemad," märkis Mihailov.

Varasemalt Mihailov Keskerakonnale annetanud ei ole, kuid tema sõnul on nad varem ka teisi toetanud. "Leian, et see mis [Keskerakond] viimastel aastatel toimetanud on, see on [ettevõtluskeskkonnale] soosiv tegevus olnud ja sooviks seda toetada," lausus Mihailov, kes leiab, et Tallinna linnas on viimastel aastatel asjad paremaks läinud.

Tallinna abilinnapea Andrei Novikov rääkis, et detailplaneeringutega seonduv on kõik täiesti tavapärane linnavalitsuse töö ja kõikides osades lähtutakse seadustest. "Iga volikogu ma käin erinevate tühistamisega. Kes nende äriühingute taga on, mul huvi puudub," rääkis Novikov, lisades et Mihailoviga ta kokkupuutunud ei ole ja ei tea temast midagi.

Fausto Capital esitas möödunud aasta alguses linnavalitsusele taotluse tühistada Sossi kvartali ehk Tartu maantee, Tallinna-Tapa raudtee ja masina tänava vahelise ala detailplaneeringu tühistamiseks, kuna tahtis endale kuuluvad kinnistud liita ja kavandada krundile ehituslik kompleks rekonstrueeritud hoonetest ning nende laiendustest. Tallinna linnavalitsus kiitis plaani heaks 28. novembri istungil.

