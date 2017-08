Keskerakonna üüritavad ruumid Toompeal on miljoni euroga müügis

Tallinna linn müüb Toom-Rüütli 3 asuvat kahte korteriomandit, mida praegu üürib osaliselt Keskerakond.

Mõlemast korteriomandist on osa antud tähtajatult Keskerakonna kasutusse, täpsemalt Toom-Rüütli tn 3 // 5 - M3 korteriomandist umbes kolmandik ja Toom-Rüütli tn 3 // 5 - M4 korteriomand üldpinnaga 434,3 m2 täismahus.

Hoonele laienevad muinsuskaitseseadusest ning Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimäärusest tulenevad kitsendused.

Pakkumisi ootab linn hiljemalt 5. septembri hommikuks. Alghinnaks on määratud 1 137 000 eurot, tagatisraha suurus on 113 700 eurot.

Samas majas asuvad ka Keskerakonnale kuuluvad ruumid, mida erakond on juba kuid lubanud müüki panna.

Korb: üritame ruumid võimalikult kiiresti maha müüa

Keskerakonna peasekretäri Mihhail Korbi sõnul Keskerakonnale endale kuuluva majaosaga edasiminekuid pole. "Ei, panime need [ruumid - toim.] müüki ja kuulutus on üleval, aga rohkem edasiminekuid pole. Maakler tegeleb, näitab inimestele, suhtleme temaga," sõnas Korb.

Erakonna eesmärk on endiselt Toompealt ära kolida. "Niikaua kui oleme seal sees, peame omanikuga ruume kuidagi jagama ja otsima kompromisse. Meie endise esimehe tekitatud võlgnevused on nii suured, et teistmoodi ei saa hakkama," märkis Korb.