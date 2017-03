Keskklassi pere on nagu väike maffia

Iga pere on nüüd nagu väike maffia, kes tahab riigile ära teha, iseloomustas Triestate arendusjuht Vivika Simmo keskklassi klientuuri turunduskonverentsi Password vestlusringis, kirjutab Äripäev.

Simmo hinnangul ei toimi agressiivne müük enam selliselt, nagu toimis kümmekond aastat tagasi. „Ma näen seda nii palju oma müügiinimeste pealt, kes lähevad nagu kauboid peale. Ja kui ma küsin, et mis siis juhtus, saan vastuseks ei tea – tegelikult oli kõik liiga äkiline.“

Vastupidi, kliendi vastu peab olema empaatiline ja tolerantne ning leidma just talle sobiva lahenduse. Esiteks peab Simmo sõnul teadvustama, et juurde on tekkinud nii palju olemise viise ja kultuure, mida tasub arvestada ka kinnisvara müügi puhul.

Teiseks on kliendid konfliktis iseendaga, sest nad ei taha tunnistada, et neil ei lähe enam nii hästi, kui läks 10 aastat tagasi.

Loe pikemalt Äripäevast.