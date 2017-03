Keskkonnaamet: BWM esitas vigase ja puuduliku jäätmeloa taotluse

Prügifirma Baltic Waste Management OÜ (BWM) esitas mullu 16. novembril puuduliku ja ebakorrektse taotluse, mis sai nõuetekohaseks alles selle aasta 13. veebruaril, teatas riigi keskkonnaamet esmaspäeval.

Amet märkis, et jäätmeloa taotluse menetlusaeg on kolm kuud alates nõuetekohase jäätmeloa taotluse registreerimisest.

"Seega polnud keskkonnaametil meist mitteolenevatel asjaoludel võimalik puudulikke andmeid esitavale ettevõttele varem jäätmeluba väljastada. Sisuliselt on menetlus seisnud ettevõtte puudulike dokumentide ja aeglase reageerimise tõttu,“ ütles keskkonnaameti jäätmebüroo juhataja Reet Siilaberg.

Keskerakondlasest Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuu on öelnud Eesti Ekspressis ilmunud artikli järel, et temal puudub igasugune avalik või varjatud osalus prügifirmas BWM ning kõik vastupidised väited on valed ja eksitava sisuga.

Keskonnaameti teatel ütles Sarapuu, et kui BWM esitas jäätmeloa taotluse eelmise aasta 16. novembril ja loa menetlemiseks on ette nähtud kuni kolm kuud, siis miks seda siiani väljastatud pole.

"Taotluses tuleb esitada dokumendid selle kohta, et jäätmevedaja on hanke korras edukaks tunnistatud ning edastada töövõtuleping. Antud juhul esitas BWM töövõtulepingu, kus puudus lepingu ühe poole, Tallinna keskkonnaameti allkiri. Samuti ei esitanud ettevõte allkirjastatud käskkirja, et just BWM tehtud pakkumus on riigihankes edukaks kuulutatud," selgitas keskkonnaamet.

Hiljem selgus keskkonnaameti andmetel, et esmase taotluse esitamise ajal ei olnudki töövõtuleping veel allkirjastatud ja samuti olid esialgselt esitatud dokumentides täpsustamata süvakogumismahutite tühjendamise teenuse algus- ning lõpuaeg.

