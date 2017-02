Keskkonnaamet: prügi põletamine on liiga lihtne ja odav

Prügila Foto: Karli Saul

Keskkonnaameti peadirektori asetäitja Erik Kosenkranius kirjutab Äripäevas, et raske on saavutada poole olmejäätmete jõudmine tagasi ringlusesse, kui prügi põletamine on nii odav ja lihtne.