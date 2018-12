Keskkonnakaitse veelgi tugevamalt pingule: Briti valitsus plaanib õhukeste kilekottide hinna nüüd kahekordistada

Kilekottide hinna kahekordistamine ei hakkaks kehtima mitte ainult suurtele üle-riigilistele jaekettidele, vaid ka väikestele nn keldripoodidele, teatas neljapäeval Briti keskkonna-, toidu- ja maaeluministeerium, vahendab Bloomberg. Britid saavad järgmised 8 nädalat plaanile tagasisidet anda.

Alates 2015. aastast peavad Suurbritannia toidupoodide külastajad maksma õhukeste kilekottide eest 5 penni. Sellest ajast peale on õhukeste kilekottide tarbimine väga oluliselt vähenenud. Kui enne seda kasutati Suurbritannias 140 õhukest kilekotti aastas inimese kohta, siis tänaseks on see vähenenud riikliku statistika kohaselt vaid 19-ni.

„Me oleme suutnud vähendada ringluses olevate õhukeste kilekottide arvu 15 miljardi võrra,” ütles keskkonnaminister Michael Gove pressiteate vahendusel. „Kuid me tahame veelgi enam kaitsta seda hinnalist planeeti,” lisas ta, märkides, et värske plaan aitab ainult kiirendada tarbijates käitumuslikku muutust.

Briti peaminister Theresa May on avalikult kuulutanud sõja plastikmaterjalidele, mis keskkonnakaitsjate sõnul ummistavad veekogusid ning tapavad nii merelinde kui vee-elukaid. Aasta alguses teavitas May plaanist, mille järgi tahetakse vähendada prügi teket 2042. aastaks ainult nende jäätmeteni, mille tekkimist ei ole võimalik vältida.