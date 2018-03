Keskkonnakomisjon sõidab tutvuma Soome miljarditehasega, esimehe hinnangul tuleks Eesti tehase planeering katkestada

Riigikogu keskkonnakomisjoni esimehe Rainer Vakra sõnul sõidab komisjon aprilli algul Soome, et tutvuda sealse, Äänekoskis äsjavalminud puidurafineerimistehasega ning õppida sealsetest vigadest. Vakra ütles, et ka tema on vastu nii Eestisse planeeritud tehase arendaja Est Fori kokkulepetele RMK-ga ning leidis, et riiklik planeering tuleks katkestada.

"Mina ei pidanud seda ka õigeks, et RMK tegi juhatuse tasemel niivõrd (nii ajalises kui rahalises mõttes) mahuka lepingu. Olen ka veendunud, et antud kujul on uuringud ebapiisavad ehk et pole õige, et ainult arendajad neid läbi viivad," rääkis riigikogu liige, sotsiaaldemokraat Rainer Vakra.

Küll aga otsustas tema sõnul komisjon ühel nõul minna tutvuma tehasega Äänekoskis, Soomes. Väljasõit peaks toimuma aprillis ning komisjoni rahade eest.

"Lisaks tehase külastusele tahame minna sealse kohaliku omavalitsusega rääkima. Kuidas seal seda planeeringut tehti ja kuidas kaasati KOVi. Eestis on ilmselgelt KOVi on liiga vähe täna kaasatud, seda näitasid hiljutised debatid ja polegi imestada, et vastuseis on siis nii suur."

Tema sõnul tuleks praegune riiklik planeering katkestada, sest kogu asja on aetud "jõuga ülevalt alla". "Kuigi Tartu Ülikool ja Maaülikool on lubanud olla nö vahelülideks jne, siis uuringute tegemine ja nende kinnimaksmine arendaja poolt tekitab skeptilise suhtumise," rääkis Vakra.