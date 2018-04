Keskkriminaalpolitsei juht: me ei ole kuri ja karistamisele suunatud asutus

Kui seni on keskkriminaalpolitsei ja prokuratuur peamiselt keskendunud avaliku sektori korruptsioonist puhastamisele, siis tulevikus peab keskkriminaalpolitsei juht Aivar Alavere sõnul pilgu pöörama ka erasektorisse, kirjutab Äripäev.

Märtsis kritiseeris advokaadibüroo COBALT Eesti juhtivpartner Jaanus Mody, et riik tegutseb tublisti riigi enda korruptsiooniga ehk juhtumitega, kus riigi- või kohaliku omavalitsuse ametnikud on varastanud riigi raha, samal ajal kui erasektor on unarusse jäetud.

Alavere tõdes, et praegu on tõesti nii läinud, kuid tulevikus tuleb luubi alla võtta ka erasektori korruptsioon. „Me peame tegema tarku valikuid, kuhu politsei oma tööd panustab. Meie eesmärk on uurida valdkonda kõige rohkem mõjutavaid kuritegusid, et jõuda probleemi põhjusteni, mitte tegeleda ainult tagajärgedega,“ rääkis ta Äripäeva raadiosaates „Kuum tool“.

