Keskkriminaalpolitsei pidas kinni Haapsalu linnafirma juhi, keda kahtlustatakse riigihangete nõuete rikkumises

Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juhi Mati Ombleri sõnul viiakse veel läbi mitmeid menetlustoiminguid, et koguda tõendeid riigihanke menetluses ühele osalejale eelise andmise asjaolude kohta.

Samas kriminaalasjas on kahtlustus esitatud ka Riho Lepale, kes on Haapsalu Linnahoolduse nõukogu liige.

„Riigihangete läbiviimine peab toimuma ausalt ja olema avatud konkurentsitingimustele. Hankeid läbiviiv asutus peab ise seisma hea selle eest, et töötajad teaksid, milleks hankeid korraldatakse ja millised on läbiviimisele kehtivad nõuded. Toote või teenuse hankimisel ei saa konkreetse pakkujaga läbirääkimisi pidada ja teda lubamatult eelistada. Eeskirjade rikkumine võib tuua kaasa mitte ainult selle, et hangitav toode või teenus on kallim, vaid lisaks saab kannatada ka asutuse maine,“ lisas Ombler.

Keskkriminaalpolitsei kuulas eile Haapsalus tunnistajatena üle ka Haapsalu aselinnapea Peeter Vikmani ja linnavolikogu liikme Siim Saarevälja.

Peeter Vikman ütles Ärilehele, et tema ei teadnud, milles Lõpsi täpselt kahtlustatakse. "Minu käest küsiti ainult informatsiooni ühe puidukoguse kohta, mis linnakalmistult maha lõigati ja millega tegeles Haapsalu Linnahooldus, mida juhib Alo Lõps. Keegi ei öelnud mulle, milles probleem täpselt on," ütles ta. Kalmistu matmisala laiendamine ning mahavõetud puidu saekaatrisse toimetamine on Vikmani sõnul rutiinne tegevus.

Lääne Elu kirjutab, et uurimise taga on aprillis tehtud Linnahoolduse nõukogu otsus osta kuni 100 000 eurot maksev tõstukauto.