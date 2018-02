Keskkriminaalpolitsei pidas kinni kurikuulsad ärimehed Hirve ja Gammeri

Keskkriminaalpolitsei pidas sel nädalal kinni tuntud ärimehed Hubert Hirve ja Pavel Gammeri ning veel ligi 10 nendega seotud inimest. Mitmed neist on varasemalt olnud seotud nüüdseks pankrotistunud kiirlaenuäriga MiniCredit. Kinni on peetud ka endine politseinik ja kaitsepolitseinik. Prokuratuur taotleb seitsme inimese vahistamist, vastavad istungid toimuvad praegu. Ülejäänud kinnipeetud lastakse pärast menetlustoimingute läbiviimist, hiljemalt 48 tundi pärast vahistamist vabadusse.

Kinnipeetuid kahtlustatakse kuritegelikku ühendusse kuulumises, ERR-i andmetel peetakse juhtideks Hirve ja Gammerit. Prokuratuur polnud praeguses menetlusfaasis nõus kahtlustuse sisu täpsustama. "Kui esmased menetlustoimingud lähipäevil lõppevad, saame kuigivõrd lähemalt sellest rääkida, aga üldiselt saab täpsemalt rääkida siis, kui kogu eeluurimine on lõpule viidud," sõnas riigiprokuratuuri avalike suhete nõunik Kaarel Kallas. Ta avaldas vaid, et menetlus puudutab aastatepikkust perioodi.

Väidetavalt sisaldab kahtlustus mitmeid maksupettuste episoode, kokku vähemalt üle miljoni euro, samuti üle kolme miljoni USA dollari väljapressimise katset ühelt ettevõtjalt.

Kaks vahistatut on endised politseinikud

Keskkriminaalpolitsei pidas teiste hulgas kinni ka oma kunagise kolleegi, rahapesu andmebüroos üle 10 aasta töötanud Aivar Orukase, samuti kunagise kaitsepolitseiniku Viljar Subka. 2013. aastal asutasid mehed koos AiWil Õigusbüroo. Ekspressile antud intervjuus ütlesid mehed toona, et näevad klientidena muuhulgas majanduspettuste ohvriks langenud inimesi, kelle puhul prokuratuur ei taha juhtumite keerukuse tõttu kriminaaluurimist alustada.

Orukask juhtis politseis võitlust rahapesuga, kaitsepolitseinik Subka aga uuris pommiplahvatusi ja põrandaalust relvaäri. Mõlemad töötasid politseis paarkümmend aastat ja lahkusid teenistusest kapteni aukraadis. Orukask lahkus politseist aga 2013. aasta kevadel kapo survel. Talle heideti ette Postimehe ajakirjanikule rahapesu-uurimiste kohta info lekitamist. Mehe sõnul ei vastanud süüdistus tõele.

Lisaks eelmistele on kahtlustatavate hulgas ka tuntud vandeadvokaat Viktor Särgava.

Läbi otsiti kahtlustatavate elu- ning töökohti peamiselt Tallinnas ja Harjumaal, aga ka mujal Eestis.

Tegu oli "valgekraelise" kuritegeliku ühendusega

"Eile esitati kahtlustused kuritegeliku ühenduse juhtidele ning erinevatele kuritegeliku ühenduse liikmetele. Täna taotleb prokuratuur kohtult osa kinnipeetute vahistamist," ütles riigiprokurör Eve Olesk pressiteate vahendusel.

Kuivõrd kahtlustuse järgi oli kinnipeetud isikute tegevus suunatud ebaseadusliku tulu teenimisele, siis pööratakse edaspidise menetluse käigus ka suurt tähelepanu kriminaaltulu tuvastamisele ja arestimisele, lisas Olesk.

"Kui seni on kuritegelikud ühendused tegelenud eelkõige narko- või vägivallakuritegudega, siis seda ühendust iseloomustab eelkõige valgekraeline kuritegevus. Ühendusel oli püsiv ja süsteemne ülesehitus, mille iga liige andis oma panuse kriminaaltulu teenimiseks," sõnas keskkriminaalpolitsei juht Aivar Alavere.

Ärimehed on olnud seotud MiniCreditiga

Äripäev kirjutas 2016. aasta detsembris sellest, kuidas aastate eest Eesti suuremate kiirlaenuandjate hulka kuulunud MiniCrediti pankrotimenetlus tõi välja miljonite eurode eest sularaha väljavõtmisi, segased tehingud seotud osapooltega ja firma pangakaardiga ööklubides tuuritamised.

Kiirlaenuäri MiniCredit ümber tiirles kirju seltskond alates skandaalsetest ärimeestest Kristian Kesnerist, Hubert Hirvest ja Pavel Gammerist kuni vandeadvokaat Viktor Särgava, kinnisvaraärimees Ardi Roosimaa ja kunagise Läti esirikka, tuntud ekspankuri pojani. Sinna vahele jäi veel hulk tegelasi Eestist, Lätist ja Venemaalt. Laenuäris on põimunud üllatavate tegelaste huvid ning iseloomulik on segane omanikering.

MiniCredit sai sisuliselt reguleerimata kiirlaenuäris tegutseda aastaid, kuni 2016. aastal reeglid karmistusid.

Mullu septembris kirjutas ERR, et MiniCrediti pankrotihaldur esitas firma eksjuhi Vitali Jaroševitši vastu hagi. Haldur tuvastas pankrotimenetluses, et 14.06.2012-02.09.2016, mil MiniCrediti ainuke juhatuse liige oli Jaroševitš, on firma Citadele Banka Eesti filiaalis asuvalt pangakontolt välja võetud 3 839 447,60 eurot.

Hagi kohaselt pole Jaroševitš nende väljaminekute kohta esitanud kuludokumente ega selgitanud, kuidas on pangast välja võetud suurtes summades sularaha seotud äriühingu majandustegevusega. Juhatuse uueks liikmeks sai pärast Jaroševitši lahkumist suuremahulise maksupettuse eest kriminaalkorras karistatud ja korduvalt nime vahetanud Hando Hanschmidt.