Tallinna kesklinna Tuukri tänavale, ühele seltskonnale kuuluvale neljale krundile kerkib järgmistel aastatel neli kortermaja kokku 250 korteriga. Majadel on merevaatega penthouse’id, kuid üldiselt on hinnatase kesklinna keskmisest madalam. Arenduse puhul on kaks põnevat võtmetegelast: Reidi tee ja Oleg Ossinovski.