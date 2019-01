Kesklinnale hakatakse üldplaneeringut koostama

„Sisuliselt oleme selle otsusega astumas viimast sammu, mis viib Tallinna üldplaneeringud ülelinnaliselt linnaosakesksete ja teemaplaneeringute tasandile,“ sõnas planeerimisvaldkonda kureeriv abilinnapea Andrei Novikov. „Pärast Nõmme, Põhja-Tallinna ja Kesklinna üldplaneeringute kehtestamist on üldplaneering kõigil linnaosadel ning 2001. aastast siiani osaliselt kehtiv Tallinna üldplaneering kaotab kehtivuse täies ulatuses.“

Tallinna Linnaplaneerimise Amet alustas linna üldplaneeringu koostamist 1994. aastal. Toonase plaani kohaselt pidanuks jaanuaris 2001 linnavolikogus kehtestatud Tallinna üldplaneering kehtima aastani 2010, ent planeering on tänaseni osaliselt kehtiv.

„Omandireformi ja majanduse kiire arengu tingimustes sai üsna pea selgeks, et kogu linna hõlmav üldplaneering ei arvesta Tallinna arenguvajadusi piisavalt,“ tõdes Novikov.

Tänaseks on kehtestatud Mustamäe linnaosa (2006), Pirita linnaosa (2009), Lasnamäe elamualade (2010), Lasnamäe tööstusalade (2015), Kristiine linnaosa (2016) ja Haabersti linnaosa (2017) üldplaneering. Vastu on võetud Nõmme linnaosa üldplaneering (2017), mis on kavas volikogule kehtestamiseks esitada käesoleva aasta lõpus või järgmise aasta esimestel kuudel. Algatatud on ka Põhja-Tallinna üldplaneeringu (2006) koostamine. Eeldatavasti esitatakse see linnavolikogule vastuvõtmiseks selle aasta jooksul.

Lisaks üldplaneeringutele kehtib Tallinnas kolm teemaplaneeringut – Kõrghoonete paiknemine Tallinnas (2009), Tallinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride ning kaitse- ja kasutustingimuste määramine (2009) ja Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste planeerimine (2015).