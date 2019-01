Keskmine Eesti elanik võttis mullu pangaautomaadist välja 220 eurot kuus

Euroopa Keskpanga statistika põhjal võib öelda, et kõikides Euroopa riikides teevad elanikud kaardimakseid sagedamini, kui sularaha automaadist välja võtavad. Riikide vahel on erinevused suured - Portugali ja Ühendkuningriigi elanikud võtavad automaadist sularaha välja üle 3 korra kuus, taanlased ja rootslased aga päris iga kuu automaadi juurde ei jõuagi. See-eest tehakse neil elaniku kohta Euroopas kõige rohkem kaardimakseid.

Summasid võrreldes on pilt märksa kirjum. Pooltes Euroopa riikides makstakse kaardiga suuremaid summasid, kui sularaha automaadist välja võetakse. Kõige suurem kontrast on Rootsis ja Taanis, kus see vahe on enam kui kaheksakordne. Kaardiga makstud summad on ka Eestis automaadist välja võetud summadest suuremad - iga väljavõetud euro kohta makstakse 1,5 eurot pangakaardiga.

Pooltes Euroopa riikides armastatakse aga sularaha märksa enam: neljateistkümnes riigis võetakse automaadist välja rohkem raha, kui kaardiga makstakse. Nende riikide hulka kuuluvad nii meie lähinaabrid Läti ja Leedu kui ka Itaalia, Saksamaa, Austria, Poola ja veel mitu riiki. Kaupluste kassadest on sularaha võimalik välja võtta peale Eesti veel paljudes euroala riikides, näiteks Belgias, Saksamaal, Iirimaal ja Hollandis.