Keskmisel Eesti investoril pole palju

Keskmisel Eesti investoril on kontol 2000 euro eest aktsiaid, kõige tõenäolisemalt Tallinki või Olympicu väärtpabereid, kirjutab Äripäev.

Kokku on Tallinna börsil umbkaudu 23 700 investorikontot. Neist omakorda „unikaalseid“ investoreid on jupp maad vähem, sest hulk investoreid eelistab oma aktsiaid mitme firma all hoida.

Investoreid, kes hoiavad portfellis vaid üht aktsiat, on börsil kokku 150. Swedbank Marketsi valdkonnajuht Andres Suimets tehingute statistikast seda trendi ei tähelda, et Eesti börsile investeeritaksegi nimme väike summa, et siis suurema rahaga maailmabörsidel ilma tegema minna.

Allikas: Äripäev