Kaubanduskontsern Kesko müüs maha Eesti ja Läti poodide kinnisvara investeerimisfirmale UAB Baltic Retail Properties, kirjutas Global Newswire.

Tehingu väärtus on 174 miljonit eurot. Kinnistute müügihind oli 64 miljonit eurot. Ehituspoodide kett hakkab edaspidi kauplusepindu Baltic Retail Propertieselt rentima.

Eestis ja Lätis oli Kesko kontsernil kokku seitse ehitus- ja kodusisustuspoe kinnistut ning K-rauta poodide operaatoriks on Eestis jätkuvalt Kesko Senukai Estonia, vahendas ERR.

Kesko Senukai on Kesko kontserni kuuluv ettevõte, millel on poodeEestis, Lätis, Leedus ja Valgevenes. Kokku on firmal nelja riigi peale kokku 54 kauplust ning 2016. aasta müügitulu oli pea 600 miljonit eurot.