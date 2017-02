Riikide keskpangad peaksid looma valitsuse tagatisega pangad, kuhu koondataks halvad laenud, ütles Euroopa Keskpanga (EKP) asepresident Vítor Manuel Ribeiro Constâncio.

ELi finantskriisist saadik on eurotsoonis siiani tagasimaksmata nn halbu laene triljoni euro väärtuses. Constâncio sõnul peaks need koondatama eraldi pankadesse, mida tagaks vastava riigi valitsus, vahendas Reuters.

Eri riikides on halbade laenude protsent erinev - näiteks Kreekas ja Küprosel ulatub nende osakaal pooleni kõigist laenudest, veel neljas riigis on halbu laene kuni 20% kõigist laenudest. Samas on skaala teises otsas riigid, kus halbade laenude osakaal on paar protsenti, sõnas Constâncio.

"Õigel varahaldusettevõttel oleks praeguses keskkonnas siiski raskusi. Seega oleks tee edasiseks koostada üle-euroopaline üldine skeem sellise ettevõtte jaoks," rääkis Constâncio. "See skeem tuvastaks, mis on võimalik kui praegusele regulatsioonile loovalt läheneda ning julgustaks riike kõiki meetmeid kindlaksmääratud aja jooksul tarvitusele võtma."