Keskpanga eksjuht hoiatas võlakirjamulli eest

USA keskpanga endine juht Alan Greenspan ütles, et aktsiaturul ei ole mullistumist, küll aga hoiatas võlakirjamulli eest, kirjutab Bloomberg.

Need, kes otsivad argumente miks aktsiaturul peaks tulema langus, peaksid muretsema hoopis võlakirjade hindade pärast, rääkis 91-aastane Greenspan. „Meil on mull aktsiate asemel võlakirjades,“ lausus ta. „Finantsturgudel ei ole sellega arvestatud.“

USA analüütikute konsensuslik vaade on selline, et madalad intressid jäävad kestma. Greenspan poel ainus hoiataja, et intressid võivad kiiresti tõusta kui lõppeb üleilmne keskpankade ülilõtv rahapoliitika. Deutsche Banki analüütik Binky Chadha ütles, et USA valitsuse võlakirjade reaaltootlus on madalamal kui tegelik majanduskasv viitab. RBC Capitali Marketsi peaökonomist Tom Porcelli ütles, et on vaid aja küsimus kui inflatsioonisurve lööb võlakirjaturgu.

„Tegelik probleem on selles, et kui võlakirjamull lõhkeb, siis pikaajalised intressid tõusevad,“ lausus Greenspan. „Majandus liigub uude faasi – stagflatsiooni, mida ei ole nähtud alates 1970ndatest. Varahindadele ei ole see hea.“

Iseäranis kannatavad aktsiad ühes võlakirjadega, kui tõusvad reaalintressimäärad esitavad väljakutse USA aktsiahindadele, mis väärtustasemete poolest veel toetab turgu.

Kui intressid tõusevad kiiresti, soovitatakse investoritel aktsiatest loobuda. Goldman Sachsi peaökonomist David Kostin nimetas tõusva inflatsiooni üheks põhjuseks, miks ta ei tõsta sarnaselt ülejäänud Wall Streetiga USA aktsiaindeksi S&P 500 aastalõpu hinnasihti.

„Suurim möödahinnatud varaklass on meie vaate kohaselt valitsuse võlakirjad,“ ütles Chadha. „Me peaks nägema teisel poolaastal inflatsiooni tõusu.“