Keskpank: Danske lahkumine Eesti majandust ei mõjuta

Danske Banki filiaal Eestis oli süsteemse mõjuga pank Eestis kuni 2015. aastani, kuid siis sulges pank Eesti finantsinspektsiooni survel mitte-residentide äriliini. Ühtlasi lõpetas Danske pangateenuste pakkumise eraisikutele Balti riikides. Selle tulemusele hakkas jõudsalt vähenema panga hoiuste ja laenude maht, aga ka kaardi- ja muude riigisiseste kliendimaksete arv.

Oluliste pangateenuste mahtude vähenemise tõttu otsustas Eesti Pank 2017. aastal, et Danske filiaal pole ka enam elutähtsa teenuse osutaja Eestis.

Danske teatas 2018. aasta aprillis, et Balti riikides kohalikele ettevõtetele uusi kontosid enam ei avatud ja järjest hakati kokku tõmbama ka teisi siinsetele klientidele seni pakutud teenuseid. Sisuliselt jätkas Danske Balti riikides äriliiniga, kus teenindati ainult Põhjamaade klientide siinseid tütarfirmasid ning selliseid rahvusvahelisi korporatsioone, kellel on tugev esindatus Põhjamaades.

„Eesti Finantsinspektsioon on viimastel aastatel järjepidevalt astunud tugevaid ja Euroopas mastaabis erakordseid samme selleks, et tõrjuda Eesti pangandusest rahapesukahtlusega ärisuunad,“ ütles finantsstabiilsuse küsimusi kureeriv Eesti Panga asepresident Madis Müller, kes on ühtlasi Finantsinspektsiooni nõukogu liige.