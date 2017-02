Eesti Pank ja stiatistikaamet muutsid vastastikusel kokkuleppel tööjaotust. Kokkuleppe kohaselt hakkab keskpank sügisest täies mahus koostama Eesti finantskontostatistikat, aga statistikaamet võtab 2018. aastast üle välismaiste tütarettevőtete majandusstatistika valdkonna.

Leppe kohaselt hakkab Eesti Pank lisaks finantskontode kvartalistatistikale koostama ka finantskonto aastaülevaateid, mis oli seni statistikaameti ülesanne, teatas pank. Järgmise aasta algusest vőtab aga statistikaamet üle välismaiste tütarettevőtete majandusstatistika ning veidi kaugemas tulevikus ka äriteenuste väliskaubandusstatistika koostamise.

"Eesti Panga ja statistikaameti koostöölepe suurendab mőlema organisatsiooni töö tőhusust. Kui sama valdkonda käsitleb üks asutus täies mahus, aitab see vältida statistikategevuste dubleerimist. Ühtlasi muutub statistika kasutamine tarbijale mugavamaks, sest ühe ja sama valdkonna kohta saab kogu statistika ühest allikast ja see on koostatud sama metoodika alusel," ütles Eesti Panga statistikaosakonna juhataja Jaanus Kroon pressiteate vahendusel.

"Koostöökokkulepe sai vőimalikuks pika aja vältel tehtud koostöö ja selle käigus tekkinud usalduse tőttu. Kindlasti läksid seetőttu ka läbirääkimised valdkondade jagunemise üle kiiremini kui enamikus liikmesriikides," ütles statistikaameti ettevőtlus- ja pőllumajandusstatistika osakonna juhataja Ene Saareoja.

Valdkondade jaotamise peavad läbi viima kőik Euroopa Liidu riikide statistikakoostajad; ligikaudu pooltel liikmesriikidel on see juba ka tehtud. Eesti Panga teatel pole neis valdkondades, milles statistikaametiga kokku lepiti, mitmes teises riigis siiski üksmeelele veel jőutud.