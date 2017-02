Tarbijahindade kasv kiirenes nafta ja toiduainete kallinemise tõttu maailmaturul, kommenteeris Eesti Panga ökonomist Sulev pert jaanuaris 2,7 protsendini tõusnud inflatsiooni.

"Tarbijahindade kiirema kasvu on põhjustanud energia ja toiduainete kallinemine maailmaturul," ütles Pert.

Toorainete hindade langustsükkel maailmaturul algas 2011. aastal, kuid 2016. aasta alguses pöördus nafta ja toidu hind taas tõusule. Viimastel kuudel on maailmaturul kallinenud ka metallide ja muude tööstustoormete hind. Võrreldes 2011. aastaga on nafta hind dollarites praegu Perdi sõnul siiski 50% odavam ja ka tööstustoormete hinnatase on veel 33% madalam.

"Toorainete hinna teeb aga vähem soodsaks asjaolu, et euro kurss USA dollarisse on kuue aasta jooksul nõrgenenud ligi 23%," märkis Pert. "Samal ajal soodustab odav vahetuskurss euroala eksporti ja majanduskasvu taastumist."

"Toiduainete hulgas veavad Euroopa Liidu siseturul hinnakasvu piimatooted. Eestis on piima kokkuostuhinnad tõusnud samale tasemele kui 2014. aastal, enne Venemaa kehtestatud sanktsioone," nentis Pert. "Lisaks piimatoodetele on kiiresti kallinenud puu- ja köögiviljad, sest ilmaolud ei olnud Lõuna-Euroopas põllumajandusele soodsad."

Köögiviljad kallinesid kahe eelmise kuu jooksul kokku 10% ja puuviljad 4,8%. "Vahetu mõju tuleneb sellest, et umbes 40% värsketest köögiviljadest ning 90% puuviljadest ja marjadest, mis Eestis tarbitakse, on imporditud," ütles Pert. "Ligi kolmandik imporditud aiasaadustest on pärit väljastpoolt euroala riike (sh Poolast ja Põhja-Aafrikast), seetõttu võis hinnatõusu soodustada ka euro vahetuskursi nõrgenemine eelmise aasta lõpus."

Pert lisas, et puu- ja köögiviljade hinnad on järsult tõusnud ja langenud ka varem, kuid tavaliselt leeveneb hinnatõusu mõju kuni poole aasta jooksul.

Eesti Panga detsembriprognoosi kohaselt kallineb tarbijate toidukorv sel aastal kiiresti ja tõus peaks ulatuma üle viie protsendi.

"Lähikuudel – pärast seda, kui ettevõtete laovarud lõppevad – hakkab toiduainete tarbijahindades avalduma ka veebruaris suurenenud alkoholi- ja tubakaaktsiis," ütles Pert. Tarbijakorvi keskmine kallinemine ulatub keskpanga hinnangul tänavu 2,8 protsendini.