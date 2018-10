Keskpank võib peagi tõsta intressimäärasid, mis mõjutavad oluliselt siinseid kinnisvaralaenusid

Põhjanaabrite meedia kirjutab Nordea panga Soome filiaali ökonomisti Olli Kärkkäineni sõnadele tuginedes, kuidas Euroopa Keskpank paratamatult lähiaastatel intressimäära tõstma hakkab.

Omakorda mõjutab see Euribori ehk euroala pankadevahelist laenuintressimäära, mis on aluseks ka siinsetele kinnisvaralaenudele. See tähendab, et tõusevad igakuised laenu tagasimaksed, ütleb Eesti Panga finantsstabiilsuse osakonnaja juhataja Jaak Tõrs.

"Kui võtta aluseks, et Eesti keskmine eluasemelaen on 100 000 eurot ja eeldada, et makstakse iga kuu tagasi konkreetne fikseeritud summa, siis suurim intressimakse saaks olla kuni 1000 eurot suurem kui eelmisel aastal ehk ühes kuus ca 80 eurot suuremat makset," märkis ta.

