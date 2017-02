Keskpankur: inflatsioon on tore, aga intressitõusust on veel vara rääkida

Sabine Lautenschlaeger Foto: Scanpix/ Reuters

Euroopa Keskpanga nõukogu liige Sabine Lautenschlaeger ütles, et keskpank peab ootama, et näha kas inflatsioon stabiliseerub kahe protsendise eesmärgi lähedal enne kui tõsta intressi. Samas loodab ta, et enne aastalõppu vähendatakse võlakirjade ostuprogrammi.