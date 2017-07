Keskpankur Läti maksureformist: see on pettumus ega lahenda ühtegi probleemi, töötajate palkamine on kallim kui Eestis

Läti parlamenti Seimi saadetud maksureform on pettumus, see ei suurenda konkurentsivõimet, teatas Läti keskpanga rahapoliitika juht Uldis Rutkaste telekanalile LNT.

Tema sõnul ei lahenda maksureform riigi maksusüsteemi põhilisi probleeme, näiteks ei suurenda see konkurentsivõimet, vahendab Läti Delfi.

„Maksureform ei suurenda konkurentsivõimet, sest tööjõumakse langetatakse algselt plaanitust vähem. See tähendab, et töötajate palkamine on kallim kui Eestis ja Leedus,“ selgitas Rutkaste.

Ta lisas, et tööjõumaksude alandamise positiivse efekti muudab olematuks aktsiismaksude, sotsiaalmaksu ning miinimumpalga tõstmine. „ Kokkuvõttes ei ole maksureform suunatud konkurentsivõime tõstmisele,“ kinnitas ta.

Ta märkis, et vaatamata oodatavale palkade tõusule, tunnetavad vähekindlustatud inimesed otsest hinnatõusu. Rutkaste sõnul saab maksureformi mõju majanduskasvule olema minimaalne, esimestel aastatel on mõju negatiivne ning kolmandal aastal on selle positiivne mõju majandusele vaid 0,4%.

„Kaotasime eesmärgi, mida tahtsime maksureformiga saavutada. Need eesmärgid muutusid kogu aeg. Praegune maksureform ei lahenda maksusüsteemi probleeme,“ kinnitas Rutkaste, lisades, et on valdkondi, kus maksureform aitab teha esimese sammu, kuid töö e i ole lõpule viidud.