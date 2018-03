Keskpankurid hoiatavad protektsionismi eest

Jaapani keskpanga juht Haruhiko Kuroda ütles, et protektsionismi harrastava riigi kaubandust piiravad meetmed löövad nende kehtestajat.

Tema sõnul nõustub rahvusvaheline üldsus vabakaubanduse tähtusega, ütles täna keskpanga juht.

Euroopa Keskpanga juht Mario Draghi esitas eile Donald Trumpi tariifide plaaniga seoses küsimuse, et kui tariifid kehtestatakse teie liitlastele, siis kes on teie vaenlased?

Tema sõnul pole otsesed meetmed suured, kuid laiem mõju on hirmutav, kirjutas CNBC.

„Ma ei tahaks seda veel kutsuda kaubandussõjaks, kuid arvestades tihedaid kaubandussuhteid, siis kas see annab meile põhjust kindlustundeks,“ küsis ta. „Mõju on keeruline hinnata, kuid kui see mõjutab negatiivselt kindlustunnet, siis on selle mõju inflatsioonile ja majanduse kogutoodangule negatiivne.“