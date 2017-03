Keskuste rohkus Eestis ajab hinnad üles

Jaemüügi sektor areneb e-poodide ja nullindate põlvkonna toel ettearvamatult ja kiiresti. Seda olulisem on jaekaubitsejatel pühenduda kindlale sihtgrupile ja kliendikesksele tegevusele, leiab Kanada turundus- ja kaubandusprofessor Brent McKenzie.

Eesti kaubanduse üheks põhiprobleemiks hindab McKenzie kaubamärkide ja supermarketite suurt hulka, kirjutab Äripäev.

Keskuste rohkus siinsel turul ei võimalda jaemüüjatel omada suuremat mõju varustajate üle. See väljendub omakorda kõrgetes hindades.

Ka Prisma Peremarketi tegevdirektor Janne Lihavainen tõdeb, et siinse jaekaubanduse probleem on asjaolu, et ainult miljonilisel turult tegutseb viis suurt jaeketti, mõni koguni mitme erineva brändiga.

