Kessler Danske filiaali sulgemisest: selline külaline väärib viisakat ärasaatmist meie kodust

„Arvame, et meil on täielik õigus selle filiaali tegevuse lõpetamiseks,“ lausus Kessler.

Kessleri sõnul osutatakse päritoluriigist pigem näpuga Eesti poole ning seega peame varrukad üles käärima nagu 2014.aastal.

Kesller tõdes, et finantsinspektsiooni arvates on Danske teatud võtmetegevused Taanis toimunud pelgalt meedia surve tõttu ja me ei ole veendunud, et panga selline tegevus ei jätku edaspidi.

Nii astusid pangajuhid Taanis tagasi vaid avalikkuse survel, samuti viidi põhjalik sisejuurdlus läbi avalikkuse survel

Pank on osa oma ärisid Eestis kokku pakkinud sellepärast, et supertulusa välisklientide tegevuseta ei ole tegevusel majanduslikku mõtet.