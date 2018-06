Kihnu Virve asenduslaev on samuti katki. Kihnu ja mandri vaheline parvlaevaliiklus on häiritud

Munalaiu ja Kihnu vahel sõitnud parvlaev Reet läks katki ning seetõttu on tühistatud aluse väljumine. Häireid võib esineda ka hilisematel mandri ja Kihnu vahelistel väljumistel.

"Laeval tekkis rike, aga praeguseks on Reet Kihnu sadamas. Väike tehniline tõrge oli tõesti," ütles Kihnu Veeteed OÜ juht Andres Laasma. Küsimusele, kas parvalaeval olnud mõnikümmend reisijat on aluselt välja lastud, vastas ta, et pole küll sada protsenti kindel, kuid esmase info põhjal tundub, et kõik on korras ja reisijad sadamas.

Kihnu Veeteede kodulehel teatati, et täna on seoses tehnilise rikkega tühistatud reisiparvlaev Reet väljumine Munalaid- Kihnu kl 11.30.

"Häireid võib esineda ka Kihnu- Munalaid kl 16.15 ja Munalaid- Kihnu kl 17.45 väljumistes. Järgnevate väljumiste toimumise täpsustame 15.00ks," teatas ettevõte.