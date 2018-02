Kiireid autosid, kalapüüki ja seenekorjamist armastav soomlanna on saamas EIB tegevjuhiks

55-aastane Saksamaal väljaõppe saanud soomlannast pankur Marjut Santoni, kes on EL institutsioonides töötanud kaks aastakümmet, on saamas 1. märtsist Euroopa Investeerimispanga (EIB) tegevjuhiks, kirjutab Politico.

Väljaande tegevtoimetaja Florian Ederi sõnul on soomlanna juhtimisstiil väga põhjamaine.

“Olen tüüpiline soomlane – hästi otsekohene, ei räägi palju, kuid kui räägin siis seda mida mõtlen,” rääkis ta. Talle meeldivad kiired autod, kalapüük ja seente korjamine.

EIB on saanud palju kriitikat soolise diskrimineerimise tõttu, sest väidetavalt takistab investeerimispank naise edutamist kõrgematele ametikohtadele.

Santoni sõnul ei edutata teda soo tõttu. “Kui teed kõvasti tööd, siis mingil hetkel kerkid karjääriredelil. Ikka leiad inimesed, kes ütlevad, et said koha kuna oled naine,” lausus ta. "See ei morjenda mind, sest ma olen kindel, et olin konkursi parim kandidaat."