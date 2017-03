Kiirelt kallinenud lõhe odavneb nüüd sama kiiresti

Kiirelt üheksa euro juurde tõusnud lõhe kilogrammi hind Norra kalabörsil on aasta kahe esimese kuuga kukkunud üle kahe euro allapoole.

Eelmisel nädalal oli FPI ehk kalahinnaindeks, mis jälgib kilogrammi suure roogitud kasvanduslõhe hinda, 59,17 Norra krooni ehk 6,67 eurot. Mullu aasta lõpus tõusis FPI 8,67 euroni ja aasta esimesel nädalal koguni 8,84 euroni.

Alla 7 euro maksis lõhekilo börsil viimati mullu septembris. Nasdaqile kuuluv Norra kalabörs on maailma mõjukaim kasvanduslõhe hinna määraja; lõviosa tehinguist sõlmitakse FPI hinda arvestades. Ühtlasi mõjutab FPI ka lõheliha kilogrammi hinda kauplustes.

Lõhe hind Norra börsil tõusis mullu peamiselt kahe teguri koosmõjul: esiteks surid maailma suuruselt teise lõhekasvataja Tšiili kasvandustes vetikate vohamise tulemusel massiliselt lõhed ja teiseks ründas Norra kasvandusi parasiit nimega lõhetäi.

Möödunud nädalal Reutersi korrespondendiga rääkinud lõhekasvanduste esindajad prognoosisid, et hind võib veel edasi kukkuda. "Turg on kehv. Kaotasime suure osa müügist viimastel kuudel seetõttu, et hind oli liiga kõrgel, nii et usume, et hinnad kukuvad veel," ütles ühe tootja esindaja agentuurile.