Kiirendusprogramm tahab saata Eesti idufirmad Silicon Valleysse

Kiirendis osalevad idufirmad saavad 100 000 eurot kasvukapitali ning tunnustatud mentorid ja investorid aitavad neil nii Euroopas kui ka USAs jalgealust kinnitada ja riskikapitali ligi meelitada. Austrias Grazis ja San Franciscos toimuv programm koosneb kolmest etapist ning algab 2019. aasta jaanuaris.

„Euroopas on palju idufirmasid, kes töötavad edukalt välja uusi tehnoloogialahendusi või äriideid, kuid kel puudub rahvusvahelise läbimurde jaoks vajalik oskusteave ja taristu. Olgugi et saadaval on arvukalt inkubaatoreid ja kiirendusprogramme, puuduvad enamikul neist toetusvahendid ajaks, mil firmad liiguvad turuletuleku faasist kasvufaasi. Seepärast võttis 360 Lab eesmärgiks töötada välja kiirendusprogramm, mis aitaks neid sel väga olulisel ajal,” selgitas 360 Labi tegevjuht Christian Vancea.

“Idufirmade jaoks on kindlasti ahvatlev asjaolu, et meil on nii järelinvesteeringute jaoks vajalik kapital kui ka rahvusvaheline võrgustik, tänu millele teeb 360 Labi kiirendi Euroopa idufirmade jaoks lahti uksed rahvusvaheliste turgude ja investoriteni,” lisas Vancea.