Iga natukese aja tagant tulevad ilmsiks mõne riigi palgal oleva inimese hämarad teod. Vägisi jääb mulje, et võimupositsioonil olles ausaks jääda on midagi üleloomulikult keerulist. Tulime riigiametnikele appi ja panime kokku kiire juhendi, mida võib ja mida ei või teha, et kapo ootamatult kabineti ukse taha ei ilmuks.