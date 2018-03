Kiirusta! ID-kaardi uuendamiseks on jäänud veel loetud tunnid

Peatatud sertifikaatidega ID-kaarte saab uuendada veel täna hilisõhtuni. Homsest on uuendamata sertifikaadid tunnistatud kehtetuks ning ID-kaardi elektrooniliseks kasutamiseks tuleb taotleda uus dokument ja tasuda ka riigilõiv.

Sertifikaatide uuendamist vajavad alates 2014. aasta 16. oktoobrist väljastatud ID-kaardid ning detsembrist väljastatud e-residendi, elamisloa- ja digi-ID-kaardid. Alates eelmise aasta 26. oktoobrist välja antud ID-kaardid on juba uuendatud tarkvaraga ja neid kaarte ise enam uuendama ei pea. Samuti ei pea kaardi sertifikaate uuendama siis, kui neid on pärast eelmise aasta 24. oktoobrit juba uuendatud.

Eile õhtuse seisuga oli uuendatud 488 000 ID-kaardi sertifikaadid. Uuendamata on veel kokku umbes 260 000 ID-kaarti.

„Suur osa neist kaardiomanikest on ilmselt alaealised ja eakamad inimesed, kes ei ole oma kaardiga e-teenustesse sisse loginud või digiallkirja pidanud andma. Kui laps saab kaardi kehtivuse ajal 16- või 18-aastaseks, siis oleks mõistlik selle kaardi sertifikaadid ära uuendada. Muidu võib juhtuda, et kui noor soovib kaarti elektrooniliselt kasutama hakata, siis tuleb taotleda uus ID-kaart,“ selgitas Riigi Infosüsteemi Ameti eID osakonna juhataja Margus Arm.

Loe veel

„Kui inimesel on vaja ID-kaarti hakata elektroonselt kasutama, kuid ta ei ole oma kaardi sertifikaate veel uuendanud, siis kõige mugavam viis selleks on kauguuendamine, mida saab teha 31. märtsi hilisõhtuni. Kui kauguuendamise võimalus puudub, saab veel kuni neljapäeva õhtuni sertifikaate uuendada teeninduses,“ ütles PPA identiteedi ja staatuste peaekspert Marit Abram. „Reedel, 30. märtsil on kõik teenindused suletud seoses riigipühaga.“

Sertifikaate ei pea uuendama need, kes ei kasuta kunagi oma ID-kaardi PIN-koode. ID-kaart kehtib isikut tõendava dokumendina sellel märgitud kuupäevani. Samuti saab uuendamata sertifikaatidega ID-kaarti kasutada nii kliendikaardina kui ka apteegis digiretsepti esitamiseks.