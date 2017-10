Kiisler endast väljas: tselluloositehase vastased "õhutavad tüli ja vaenu"

Keskkonnaminister Siim Kiisleri meelest esitab MTÜ Eesti Metsa Abiks (EMA) kavandatava nö miljarditehase vastu "absurdseid" kohtukaebusi. Saadetud pressiteates rõhutab Kiisler korduvalt, et tselluloositehast ümbritsevat tuleb arutada laia avalikkuse ees.

„Arutellu tulevase tehase üle tuleks kaasata lai avalikkus, aga EMA tahab kogu arutelu muuta juriidiliseks kohtuvaidluseks, kus avalikkus ei saa tegelikult sõna sekka öelda, sest kohtus arutavad asja juristid, mitte rahvas,“ sõnas Kiisler.

Kiisler kahtleb tehase vastaste normaalsuses. „Ükski normaalne inimene ei jookse esimese asjana kohtusse, kui ta tahab avalikku arutelu ja probleemidele mõistlikku lahendust leida. EMA tegelik eesmärk on Eesti ettevõtjate vastu vaenu õhutada ja asja sisulist arutelu kohtu kaudu takistada. Selline käitumine võib olla kasulik ainult advokaatidele, aga keskkonnale ja Eestile tervikuna ei tõuse sellest mingit tulu, pigem vastupidi," ütles Kiisler.

EMA, keda esindab jurist Sven Anton, esitas tehase ehituse osas kaebuse Tallinna halduskohtule, mille viimane jättis septembris läbi vaatamata. Nüüd on EMA edasi kaevanud ringkonnakohtusse. EMA soovis esmase õiguskaitse raames tehase rajamisega seotud haldusaktide tühistamist, kuna nende hinnangul on need õigusvastased - eksitavat nii riikliku eriplaneeringu tingimuste kui kavandatava keskkonnamõjude hindamise protsessi seaduslikkuse vastu.

Kiisleri meelest võib see viia olukorrani, kus "keskkonnaküsimusi ei otsusta enam keskkonnaspetsialistid vaid juristid.“

Kiisler jätkab: "EMA tüütab kohut mõttetute kaebustega, millel pole vähimatki alust, sest tehase sobivuse üle otsustamiseks pole praegu veel olemas peaaegu mingeid andmeid. Me peaksime üheskoos arutama, kuidas teha keskkonda kahjustamata suuri investeeringuid nii, et sellest tõuseks tulu kogu meie rahvale ja riigile. EMA täiesti destruktiivse ja vastutustundetu tegevuse tõttu on kõik osapooled varsti sunnitud arutama hoopis seda, kuidas edasikaebuste edasikaebusi edasi kaevata."