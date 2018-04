Kiisler Simsonile Rukki kanali süvendamise eriluba ei anna

Keskkonnaminister Siim Valmar Kiisler Foto: Karin Kaljuläte

Keskkonnaministeerium möönab, et laevaühenduse parandamiseks Hiiumaaga võib Rukki kanali põhja siluda ehk traalida, kuid see töö tuleb ära teha enne mai algust, sest siis algab kalade kudemisperiood. Ministeeriumi sõnul pole traalimiseks luba üldse vaja. Majandusminister Kadri Simson palus eile aga Kiislerilt luba just süvendamis-, mitte traalimistööde tegemiseks veel enne 1. maid - nüüd on selge, et selleks luba ei anta.