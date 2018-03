Kiisler: tselluloositehase ja RMK koostööleping oleks "tavapraktika"

Keskkonnaminister Siim Kiisler vastas täna vabaerakondlaste arupärimisele Riigimetsa Majandamise Keskuse tegevuse kohta. Tema sõnul oleks RMK ja tselluloositehase arendajate vahel ühiste kavatsuste protokolli sõlmimine RMK jaoks tavaline asi, tegelikult on tollest dokumendist aga alles valminud tööversioon ja allkirjastamiseni pole jõutud.

Arupärijad viitasid asjaolule, et keskkonnaministeeriumi valitsemisalas olev Riigimetsa Majandamise keskus (RMK) ja tselluloositehase arendaja Est-For Invest on ühiselt ettevalmistanud allkirjastamiseks kavatsuste protokolli, mis garanteerib tehasele poole kogu RMK paberipuidust 15 aasta jooksul, kusjuures puidu hind on määratlemata.

Vabaerakondlased soovisid teada, milline on ministeeriumi seisukoht RMK ja Est-For Investi kavatsuste protokolli osas. Samuti sooviti teada, miks sõlmitakse selline juriidiline kokkulepe veel enne, kui pole selgunud, kas keskkonnamõjude või planeeringute tõttu selline ettevõtmine üldse võimalikuks osutub.

Kui keskkonnamõjud on liiga karmid, siis tehast ei tule

Loe veel

Kiisler ütles, et valitsus otsustas küll möödunud aasta maikuus algatada tehasele riigi eriplaneeringu, aga kas tehas tuleb, sõltub nii uuringute tulemustest kui ka investorite otsustest. "Kui ilmneb, et keskkonnamõjusid pole võimalik keskkonnale talutavalt maandada, siis sellist tehast ei ehitata,“ lubas Kiisler. Ta lisas, et sellisel juhul tehase rajamist ei finantseerita ega järgne RMK ja Est-For Investi kavatsuste protokollile ka tarnelepingut.

Kiisler tõi näiteks, et 2011. aasta kevadel sõlmiti koostööprotokoll AS-iga Latvijas Finieris Kohilasse vineeritehase rajamiseks, 2013. aasta kevadel sõlmiti Graanul Investiga koostööprotokoll Osulasse tehase rajamiseks ja 2014. aasta sügisel analoogne protokoll Imaverre uue pelletitehase ehitamiseks.

„Ministeerium on seisukohal, et kavatsuste protokolli sõlmimine on kooskõlas kehtiva õigusega ning ei mõjuta kindlasti keskkonnamõjude hindamise ja planeeringu edasisi protsesse. Rõhutan, et kavatsuste protokolli ei ole seni sõlmitud,“ ütles Kiisler. Küll on aga sellest dokumendist tema sõnul olemas tööversioon.