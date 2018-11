Kiisleri pandiplaan Lätiga kisub utoopiaks

Isamaa liikmest keskkonnaminister Siim Kiisler käis suvel välja idee teha Lätiga ühine pandisüsteem, kuna Eesti alkoholiaktsiisi tõusu pärast tekkinud piirikaubanduse tõttu liigub Eestisse kümneid miljoneid Läti purke, mille käitlemise teeb Eesti praegu ära sisuliselt tasuta.

Eesti Pandipakendi juhatuse liikme Kaupo Karba sõnul käis Kiisler ühise pandisüsteemi idee välja siis, kui ta oli piirikaubandusest tuleneva prügiprobleemi tõttu justkui nurka surutud ja oodati lahendust, mida teha Lätist tuleva taaraga nin probleem on tema sõnul selgelt olemas.

Eesti Pandipakendi nõukogu esimees ja A. Le Coqi juht Tarmo Noop peab Kiisleri ideed lausa ebarealistlikuks ja põhjendab seda sellega, et Läti kindlasti sellest huvitatud ei ole. Teine probleem on Noobi sõnul see, et iga pandisüsteemi finantsvõimekuse eest vastutavad selle loojad.

