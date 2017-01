Eelmisel reedel tuvastati Lätis selle aasta esimene sigade Aafrika katku puhang kodusigadel, mis taaskord kinnitab, et viirus võib sigalatesse jõuda ka talvel.

Viirus tuvastati Sigulda lähedal asuvas enam kui 5000 seaga kõrge bioohutusega farmis.

Eelmise aasta 25. novembril tuvastati sigade Aafrika katk ka Leedus koduseafarmis. „Need juhtumid lähiriikides kinnitavad, et taud võib farmi jõuda ka külmemal ajal ning sigade Aafrika katku esinemise hooajalisuse argument jääb järjest nõrgemaks," ütles Veterinaar- ja Toiduameti loomatervishoiu, loomakaitse ja söötade osakonna juhataja Harles Kaup.

„Taudi ärahoidmine eeldab loomapidajalt igapäevast hoolsust bioohutusnõuete täitmisel, et kavandatud abinõud reaalselt ja tulemuslikult toimiksid," rõhutas Kaup.

Taudi leviku tõkestamiseks tuleb jätkata ka metssigade arvukuse vähendamise ning nakkusohtlike korjuste kõrvaldamisega loodusest. Kütitud metssigadelt võetud proovid näitavad, et viirus on metssigadel sama ulatuslikult levinud kui suvel. Selle aasta esimese nädalaga on Eestis uuritud 292 metssiga, kellest 24 olid sigade Aafrika katku nakatunud.

„Oleme väga tänulikud inimestele, kes meile metsas leitud korjustest juba teada on andnud. Helistage julgelt maakondlikku veterinaarkeskusesse või jätke teade Veterinaar- ja Toiduameti infotelefonile numbril 605 4750. Sellega aitate oluliselt kaasa seakatku edasise leviku takistamisele," lisas Kaup.