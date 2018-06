Kindlustaja selgitab öise tormi valguses: milliseid kahjusid ja mis tingimustel kindlustus korvab?

Selline on näiteks olukord, kus sõiduk on pargitud parklasse ja tugeva vihma tõttu tõuseb veetase nii kõrgele, et see kahjustab sõiduki salongi või saab kahjustada auto elektroonika, selgitas ta. „Küll aga ei ole ootamatu ja ettenägematu see, kui sõidukijuht näeb, et tee on üle ujutatud ning vee tase on kõrgem kui sõiduki põhi ning ta otsustab siiski proovida sellisest kohast läbi sõita. Sellisel juhul on reaalne, et vesi võib sõites salongi sattuda või mootorit kahjustada. Kahju tekkimine on seejuures praktiliselt vältimatu, mitte ootamatu ja ettenägematu,“ tõdes Kööts.

Ettevõtteid ja ühistuid aitab üleujutuse kaitse

Majade ja garaažide puhul on abi tema sõnul kodukindlustusest. Seltsiti on tingimused erinevad ja seega tasub oma lepingust vaadata, kas tormikahjud on kindlustusega kaetud.

Üleujutusest tingitud kahjude puhul saab kindlustus ettevõtetele/ühistule olla abiks siis, kui on sõlmitud üleujutuse kaitse. Kahjud võivad osutuda teinekord vägagi suurteks, kuna keldrikorrustel asuvad ka enamasti maja tehnoruumid koos seal paikneva kalli tehnikaga.

„Kodude omanikele soovitaksin koguriskikindlustust, siis on kindlustuskaitse nii üleujutuse, kui tormituulte eest. Samuti tuleks jälgida, et ka kodune vara oleks lisaks hoonele kindlustatud. Tasub veel tähele panna, kus kindlustus kehtib, kas ainult hoonetes või ka õues, nagu seda on näiteks ERGOs,“ rääkis Köös.

Loe veel

Lauri Nõu soovitab üleujutuskahjude vältimiseks kindlasti kinnistute äravooludele paigaldada tagasivooluklapid või sulgemissiibrid. Keldrites ei tohiks tema sõnul hoida esemeid, mis ei kannata vett.