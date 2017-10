Kindlustunde taastumine ja Y-generatsioon toovad maailma luksuskaupade turule sära tagasi

Tarbimise kasv ja turistide ostud suurendavad luksuskaupade turgu suuremas osas maailmas. Lihtsamini öeldes: luksus on jälle moes. Eelmisel nädalal avaldatud analüüsis prognoosib juhtimiskonsultatsioonide firma Bain & Co, et personaalsete luksuskaupade turu maht peaks suurenema 262 miljardi euroni. Põhipanuse annavad selleks hiinlased, kes ostlevad jõudsalt nii kodu- kui ka välismaal.