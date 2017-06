Kindlustusfirmad: käituge nendel jaanidel mõistlikult ja hoidke lõkked majast eemale

Kindlustusfirmade sõnul väheneb jaanide ajal küll liikluskahjude hulk, kuid õnnetusjuhtumite arv järjest suureneb.

PZU Kindlustuse kasko- ja liikluskahjude grupi juht Jaanus Tanne sõnul toimus mullu jaanipäeval 38 kindlustusjuhtumit. Seda oli tegelikult vähe, arvestades, et keskmiselt toimus 2016. aastal päevas 55 kindlustusjuhtumit. "Pelgalt sellele tuginedes võiks öelda et jaanid on üks turvaline ja juhtumitevähene aeg," ütles ta.

Antud numbrid ei sisalda liikluskahjusid ja on pelgalt kasko, vara, reis jne põhised.

If Kindlustus: jaanipäeva ajal langeb liiklusõnnetuste arv kaks korda

If Kindlustuse viimase viie aasta statistika näitab, et jaanipühade levinuimad kahjud toimuvad tavalistes suvistes olukordades õues sportides ja looduses liikudes. Viie aasta jooksul on Ifis registreeritud 164 jaanipühadel juhtunud õnnetusjuhtumit. Sportimisest, kukkumisest ja vette hüppamisest põhjustatud õnnetuste sagedasemad vigastused on käe- ja jalaluude murrud ja nihestused.

Keskmine jaanipühade ajal toimunud õnnetusjuhtumi kahju suurus on üle 160 euro. Üks suurimaid makstud hüvitisi on olnud 1137 eurot vette hüppamisest tingitud trauma eest.

Ifi viie viimase aasta statistika näitab, et jaanipühade ajal langeb liiklusõnnetuste arv vähemalt kaks korda.

„Ehkki jaanipühadel sõidetakse autoga rohkem, siis on huvitav fakt, et 24. juunil on viimase viie aasta jooksul Ifis registreeritud vaid mõni üksik Tallinnas toimunud liikluskahju. 23. juunil kasvab märgatavalt liiklusõnnetuste arv Saaremaal, kui sõidetakse mandrilt saartele. Alates 25. juunist sagenevad järsult liiklusõnnetused Läänemaal ja Tallinnas, kui mandrile naastakse,“ lisas Kiibus.

"Pühadest on kindlustuse jaoks kiiremad ajad jõulud ja eriti aastavahetus, kui raketid, küünlad ja sisetingimustes kasutatud säraküünlad kodudes õnnetusi põhjustavad," ütles ta.

Salva kindlustus: pühadeaegne kahjujuhtumite arv kasvab

Salva Kindlustuse kindlustusdirektori Urmas Kivirüüdi sõnul ei too jaanipäev kaasa väga suuri erisusi või hüppelist kahjude kasvu võrreldes muu suveajaga.

"Mõningast kahjude suurenemist võib täheldada kodukindlustuses, millest suurem osa puudutab peamiselt mobiiltelefonide maha või vette kukkumisi ja purunemisi. Samuti toob pühadeaeg kaasa veidi enam liiklus- ja sõidukikahjusid ning seda peamiselt postide või teepiirete otsasõitude, parkimise ja reastumise, aga ka loomadega kokkupõrke tulemusel," rääkis ta. "Viimastel aastatel on pühadeaegne kahjujuhtumite arv veidi kasvanud, möödunud aastal registreeriti sel ajal 10% rohkem kahjusid kui aasta varem."

” Möödunud aastal registreeriti sel ajal 10% rohkem kahjusid kui aasta varem.

"Soovitame kindlasti olla pühade ajal tähelepanelik tule tegemisel ning grillimisel, et sellest ei kasvaks välja tõsiste tagajärgedega tuleõnnetusi. Kodust lahkudes tuleb veenduda, et see oleks turvaliselt lukustatud ning kodused asjad võõrastele kättesaamatud. Hoidke õnnetuste ennetamiseks ka pühadeajal oma lähedastel ja eriti väikelastel silm peal," rääkis Kivirüüt.

ERGO Kindlustus: prooviks seekord käituda igati mõistlikult ja säästa nii ennast kui ka oma kaaslasi

ERGO kahjukäsitluse osakonna juhataja Caterina Lepvaltsi sõnul pole paraku õnnetusi aastatega vähemaks jäänud. "Kohe-kohe on kätte jõudmas eestlaste väga armastatud jaanipäev, mis sel aastal sobilikult vaba nädalalõppu pikendab. Prooviks seekord siis käituda igati mõistlikult ja säästa nii ennast kui ka oma kaaslasi."

"Jaanipäeva paiku toimub arvukalt erinevaid massiüritusi, mille tagajärjel tavaliselt sageneb pargitud sõidukitele tekitatud kahjude hulk. Seetõttu soovitame jälgida parkimiskorraldust ja olla ka ise manöövreid tehes tavalisest ettevaatlikum. Samuti ei tohi jätta sõidukis salongis nähtavale kohale neid asju, mis võivad tõmmata kurikaelte tähelepanu," soovitas ta.

"Lõkketuld tehes peaks pidama meeles, et tulease oleks eluhoonetest sobivas kauguses. Arvestada tuleb ka sellega, et suur tuuleiil võib ootamatult ka mõistlikul kaugusel olevast lõkkest midagi hoone juurde kanda. Samuti peab jälgima seda, et lõkketuli peo lõpus ka korralikult kustutatud saaks. Grillimise hooaeg on täiega käimas ja seetõttu tasub kutsuda kõiki grillisõpru ettevaatusele. Kahjuks tuleb igal aastal ikka ette juhtumeid, kus hõõguvatele sütele süütevedeliku lisamise käigus on pudel plahvatanud ja selle tulemuseks on rasked põletused."