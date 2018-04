Kindlustusseltside vastus Indrek Neiveltile: pensioniraha laialitassimine on vastutustundetu samm tulevaste põlvede ees

Loe veel

Eesti inimesed ei säästa

Eesti inimesed ei säästa. Enamikule on pensioni teise samba fondi kogutud summa ainus vara.

Swedbanki Rahaasjade teabekeskuse ja Eesti Konjunktuuriinstituudi uuringu kohaselt saaks sissetulekute katkemise korral oma säästude arvelt kolme ja enama kuu jooksul hakkama vaid 38 protsenti Eesti peredest ning lausa 25 protsenti ei säästa üldse midagi.

Täna on olemas mitmeid võimalusi vabatahtlikuks investeerimiseks. Sealhulgas on ka juba ligi 14 aastat võimalus panustada vabatahtlikult pensionisse läbi kolmanda samba. Ühtki nimetatud võimalustest ei kasutata väga aktiivselt. Paljud peavad endale laenurahaga kodu soetamist investeeringuks. See arusaam on samuti paraku ekslik.

Kõike eeltoodut arvesse võttes on mul küsimus - millel põhineb väide, et Eesti inimesed saaksid pensioniraha ise vabatahtlikult kogudes ja investeerides tagada endale parema pensioni?

Eesti pensionisüsteem põhineb solidaarsusel ja on loodud eesmärgiga tagada inimesele tema elu lõpuni töötamise perioodil saaduga võimalikult ligilähedane igakuine sissetulek. Selleks, et kõige paremini eelkirjeldatud eesmärki täita, ongi pensionisüsteem loodud kolmesambalisena. Igal sambal on oma eesmärk: esimene katab miinimumi, teine ja kolmas vähendavad aja jooksul üha rohkem survet riigieelarvele. Inimene ise panustab tulu säilitamiseks ka pensionieas kohustusliku kogumispensioni ja vabatahtliku kogumispensioni kombinatsiooni kaudu.

Kui tänasesse pensionisüsteemi kogu elu panustanud põlvkond hakkab igakuist pensioni saama, on võimalik pensionisüsteemi eesmärkide täitmist hinnata. Igasugused võrdlused enne seda hetke on kannustatud populismist või omakasupüüdlikest ajenditest.

On selge, et ühe inimese elukaare jooksul ei pääse tõusudest ja langustest. Fakt on aga ka see, et kui tänast süsteemi ei oleks, poleks paljudel vanaduspõlveks üldse mitte midagi kogutud. Selles kontekstis on väga hea tulemus saavutatud ka siis, kui säilib nominaalselt kogutud summa. Hullu ei ole isegi siis midagi, kui inflatsioon on natuke rahast ära hammustanud. Kui näiteks igakuiselt 100 eurot kõrvale panna ning kui aasta lõpus on 1200 euro asemel 1000, siis on see ikkagi parem, kui mitte midagi ei oleks kogutud.