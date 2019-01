Kinnisvara24 juhatuse liige: eraisikute kuulutuste hinnad oleks vabal turul kümme korda madalamad

„Kv.ee püüab kinnisvarabüroodele seatud hirmkalleid hindu põhjendada, et sel moel ei pea tavatarbijad büroode kuulutusi oma taskust kinni maksma, kuid see väide tundub arusaamatu. Meie kogemus sarnase teenuse pakkumisel näitab, et kv.ee eraisikute hinnakiri on umbes 10 korda üle hinnatud," lausus Roosiväli.

Roosiväli hinnangul on peamiseks probleemiks olnud see, et kinnisvaraportaalide klientidel pole olnud võimalik teenust mujalt osta: „Eestis on varem toodud turule 5-6 uut kinnisvaraportaali, kuid edutult, sest turgu valitsev ettevõte kasutab ära oma monopoolset seisundit klientide vaba liikumise takistamiseks. Näiteks küsitakse kuulutuste XML-formaadis eksportimise eest lisatasu, mille maksmine käib väiksematel kinnisvarabüroodel üle jõu ja sisuliselt aheldatakse klient selle kaudu monopoli külge. Kinnisvarabürood on keerulises olukorras - ühest küljest on neil pärast Kinnisvara24 edukat turule toomist olemas soodsam alternatiivne koostööpartner, kuid turuliidri piirangud teevad portaali vahetuse nende jaoks väga ebamugavaks," lisas Roosiväli.

Ebamõistlike hindade ja klientide vaba liikumist takistava tegevuse tõttu on mitmed Eesti juhtivad kinnisvarabürood esitanud taotluse konkurentsiametile, et saada õiguslik hinnang monopoli tegevusele turgu valitseva seisundi ärakasutamisel.

Kinnisvara24 kasvas ligikaudu 24 000 kinnisvarakuulutusega Eesti suuruselt teiseks kinnisvaraportaaliks. Kinnisvara24 asutasid Ekspress Grupp ja Eesti juhtivad kinnisvarabürood 2017. aastal. Portaali haldab Kinnisvarakeskkond OÜ, mis kuulub 49% Ekspress Grupile ja 51% viiele kinnisvarabüroole.