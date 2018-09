Kinnisvara24 statistika: Eesti üürituru maht on ametlikust kordades suurem

"Nii nagu kõigis teistes majandusvaldkondades, valitseb ka üüriturul konkurents. Suur osa Eesti inimesi, kes korrektselt oma üüritulu deklareerivad on seega ebavõrdses konkurentsiolukorras, kuna konkureerivad üürileandjad saavad alusetult oma vara pealt 20% rohkem tulu või saavad selle võrra odavamat üürihinda pakkuda." kommenteeris Kinnisvara24.ee tegevjuht, Paavo Heil.

"Üüriraha mitteametlikult maksmine ja küsimine võib valusalt kätte maksta nii üürileandjale kui üürnikule. Üürileandja peab arvestama sellega, et MTA on leidlik ning kahtluse korral kontrollitakse asjaolusid ka kuni seitse aastat hiljem. Üürniku jaoks aga võib olukord muutuda probleemseks siis, kui üürileandjaga tekib mingisugune vaidlus. Mitteametlikku üüri maksmist on tagantjärgi väga keeruline tõendada", lisas Heil.

Analüüsi metoodika

Üürieluruumide arv turul

Keskmiselt on kinnisvaraportaalides igal ajahetkel avaldatud kokku ca 4400 eluruumi üürikuulutust. Kui kuulutuste kogumahust arvestada maha kattuvad kuulutused (kuulutused, mis on avaldatud lisaks Kinnisvara24.ee-le ka teistes portaalides), saame unikaalsete üürikuulutuste arvuks kogu Eesti turul, igal ajahetkel keskmiselt 2500. Keskmine üürikuulutuse avaldamisperiood on Kinnisvara24 portaali andmetel 24 päeva. Eeldusel, et see aeg on kõigis kanalites sarnane, siis avaldatakse Eestis aasta jooksul kokku ca 38 000 eluruumi üürikuulutust. Eelnevale lisanduvad veel lühiajalise üüri kuulutused, üürikuulutused, mis on avaldatud ainult sotsiaalmeedia vastavates gruppides, kohalikes ajalehtedes ja see osa turust, mida kunagi avalikult välja ei reklaamita, vaid liigub n.ö tutvusringkonnas. Kuna viimaseid ei ole võimalik väga täpselt hinnata, siis selles analüüsis me seda mahtu arvesse ei võta.

Üürikuulutus avaldatakse siis, kui korterile on vaja uut üürniku, seetõttu tuleb turu mahu arvestamisel arvesse võtta ka keskmine üürisuhte kestus. Mõnede rahvusvaheliste uuringute järgi on see ca 24 kuud. Eestis on see periood pigem lühem. Antud analüüsis oleme arvestanud konservatiivse 9 kuuse keskmise üüriperioodiga. Eelnevast tulenevalt on Eesti üüriturul ligikaudu 28 000 üürikorterit.

Eluruumide üürituru rahaline maht aastas

Kinnisvara24 keskmine eluruumide üüri pakkumishind on aasta keskmisena 467 eurot. Eeldame, et tegelik keskmine tehinguhind on pakkumishinnast ca 10% madalam, ehk 420 eurot kuus. Üürikorterite puhul on tavaline, et tervet aastat ei õnnestu korterit välja üürida. Võtame üürikorteri keskmiselt tühjalt seistud ajaks 3 kuud aastas, mis on samuti üsna konservatiivne, arvestades kui kiiresti üürikorterid tavaliselt uue üürniku leiavad (24 päeva). Eelnevast tuleneb, et üürituru suurus on Eestis kokku vähemalt 28 000 x 420 x 9 = 106 miljonit eurot.