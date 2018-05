Kinnisvara24.ee portaali tehti esimese kuuga üle 200 000 külastuse

10. aprillil „uksed avanud" kinnisvaraportaal Kinnisvara24.ee külastajate arv kasvab kiiresti. Aprillis külastati portaali üle 200 000 korra. Praeguseks on oma kuulutused uude portaali toonud juba üle 50 kinnisvarabüroo ja 680 maakleri.

Aprillikuu jooksul lisati portaali 3812 uut kinnisvarakuulutust ja tehti üle kolme miljoni kinnisvaraotsingu. Kinnisvarakuulutusi, mida on praegu kokku ligi 16 000, vaadati kokku üle 1 630 000 korra. Iga külastuse kohta tehti keskmiselt 15 otsingut ja avati kaheksa kuulutust.

"Nii külastuste kui ka kuulutuste arvud on suuremad, kui me planeerisime. Kuid eriti head meelt teeb see, kui aktiivselt külastajad portaali võimalusi kasutavad. Kinnisvaraotsingute ja kuulutuste vaatamiste arvud on esimese kuu kohta väga korralikud ja näitavad, et kasutajad on portaali hästi vastu võtnud, meie sisu pakub huvi", kommenteeris tulemusi portaali tegevjuht, Paavo Heil. "Nii nagu kinnisvaraturul tervikuna, nii on ka meie portaalis eriti suur huvi elukondlike kinnisvarakuulutuste vastu. Kõige populaarsemate kuulutuste hulgas oli nii maju, suvilaid kui kortereid", lisas Heil.