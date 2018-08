Kinnisvaraanalüütik: kesklinnas on tekkinud uute ühe- ja kahetoaliste korterite defitsiit, tavaostjale jäävad korterid, kuhu päikesevalgus kunagi ei jõua

Põhjusena toob ta välja hoogsa investeerimise, kus uued korterid võetakse suures osas ära juba eelbroneerimise faasis. See aga tähendab, et tavaostja, kes soovib omale soetada elamiseks väiksemat uut korterit kesklinnas, on tihti lõhkise küna ees. „Uues projektis on avaliku müügi alguseks väikekorterid läinud või kui midagi on alles, siis selline korter, mis on täielikult asetusega põhja suunal ning kuhu päikesevalgust pea kunagi ei jõua,“ märkis ta.

Lahendusena toob Vähi välja detailplaneeringute liberaliseerimise nii, et uutesse majadesse lubataks enam väikekorterid ning nende arv seotaks lahti parkimiskohtade nõudest.

Kesklinnas on Vähi sõnul niigi mureks liiga suur suurte perekorterite hulk, mille ehitamine tuleb samuti detailplaneeringus nõutust, kuid millele on ostjaskond linna keskel väike. Seda kõrge hinna tõttu ning lisaks soovivad pered üldiselt elada pigem äärelinnas suurkorteris, ridamajas või eramus.

„Veel enam, paljud väikekorterite huvilised ei omagi autot ning mitme autoga pered pigem ei koli kesklinna,“ märkis ta.