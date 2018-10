Kinnisvaraanalüütik: kodulaenu kuumakse tõusu saab katta sellega, et ei võta uue, vinge ja kalli nutitelefoni soetamiseks järelmaksu

„Mina pean seda tõenäoliseks siis, kui keskpangast päriselt tulevad pidevad signaalid, et selleks ollakse nüüd valmis. Olgem ausad, määrade tõstmist on oodatud aastaid ning sellekohaseid hoiatusi on olnud tihti,” lausus Vähi, kommenteerides eilset Soome Nordea teadet, et tõenäoliselt Euroopa Keskpank asub baasintresse peagi tõstma.

Kinnisvaraanalüütik märkis, et kuigi praegugi oodatakse selle tõusu, sai alles hiljuti lugeda, et eurotsooni majanduskasv oli kolmandas kvartalis viimase nelja aasta nigelaim. „Intressimäärade tõstmine on poliitiline otsus, mis Euroopa Liidu suguses reguleeritud ja paljude osapooltega ühenduses ei tule liiga kergelt,” on Vähi veendunud.

Kui aga see tõesti juhtuma peaks, mõjutab see ka kinnisvaralaenude andmisel arvestatav Euribori. „See tähendab igakuiste laenukohustuste kasvu ning neile, kes plaanivad laenu võtta, tähendab see, et igakuine sissetulek peaks olema ka suurem, et olla nii öelda laenukõlbulik,” lausus Vähi.

Ka märkis ta, et kuna eluasemelaenukohustus on aastakümneid pikk, siis soovitaks ta inimestel üle vaadata oma muud kohustused, sh liisingud, järelmaksud koduelektroonikale jne. Võimaliku kodulaenu kuumakse tõusu saab kompenseerida näiteks sellega, et ei võta uue, vinge ja kalli nutitelefoni soetamiseks kaela järelmaksu. „Kasvavas majanduses ja heaolu suurenemise kiputakse tihti ära unustama, et võib tulla raskemaid aegu,” tõdes analüütik.